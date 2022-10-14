Петербуржец через суд добился проведения медкомиссии по иску о частичной мобилизации

В Петербурге мужчина пытается оспорить решение по частичной мобилизации через суд.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга, Красногвардейский районный суд Петербурга приступил к рассмотрению административного иска 48-летнего петербуржца. Изначально мужчина подал исковое заявление к призывной комиссии по мобилизации и военному комиссариату Петербурга в Красносельский районный суд. Но суд сослался на недоступность и в итоге слушания перенесли в Красногвардейский районный суд.

Гражданин просит суд отменить решение комиссии по частичной мобилизации, так как никто не проводил медицинское освидетельствование. Сообщается, что было принято решение о назначении судебной военно-врачебной экспертизы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге призваный на службу мужчина через суд пытается добиться смены военной должности.