В Петербурге мужчина через суд хочет добиться смены военной должности в рамках мобилизации

В Выборгский районный суд поступил административный иск от петербуржца, который не согласен с тем, куда его определили в рамках частичной мобилизации.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, 30 сентября мужчина прибыл в военный комиссариат для уточнения документов по повестке. В этот же день его определили в 7 мотострелковый полк терробороны на должность командира минометного взвода. Однако мужчина не согласился с таким решением.

По его словам, он – офицер запаса в должности командира реактивно-артиллерийской обороны, поэтому он не сможет руководить минометный взводом. Он отметил, что в таком случае ему придется переучиваться с нуля, а без знаний и опыта лишь подвергнет опасности свою жизнь и жизни своих подчиненных.

Мужчина просит суд обязать военную комиссию заменить текущую должность на ту, которая соответствует его специальности.

Количество исков об оспаривании по частичной мобилизации выросло до 14.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что петербургские суды приняли десять исков, которые были направлены на оспаривание решений о частичной мобилизации. Больше всего таких случаев было зафиксировано во Фрунзенском районном суде.