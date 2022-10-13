Петербургские суды приняли к рассмотрению 10 дел исков об отмене мобилизации

Петербургские суды приняли десять исков, которые были направлены на оспаривание решений о частичной мобилизации. Больше всего таких случаев было зафиксировано во Фрунзенском районном суде.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, во Фрунзенском районном суде к производству приняты три дела, касающиеся несогласия с решением о частичной мобилизации.

Второе и третье место поделили Красногвардейский и Приморский районные суды. Там к рассмотрению принято по два иска. Также подобными делами займутся суды Выборгского, Колпинского и Невского районов города на Неве.

Отметим, что все иски уже приняты к производству. Даты судебных заседаний также выбраны.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что Дзержинский районный суд Петербурга на 48 часов продлил срок задержания сотруднику военного комиссариата, который обвиняется во взятке. Ему предъявили обвинение, предусмотренное пунктами “а, в” части 5 статьи 290 УК РФ.