На съемках программы “Непутевые заметки” самолет с актерами упал в озеро

Под Калининградом во время съемок передачи “Непутевые заметки” произошло происшествие — самолет упал в озеро. К счастью, никто не пострадал.

Как передает тв360, об инциденте рассказал автор и ведущий передачи Дмитрий Крылов. По его словам, самолет совершил неудачное приземление и рухнул в озера в момент съемочного процесса. Воздушное судно сильно кувыркнулось при падении, но все, кто находился на борту остались в живых.

Крылов уточнил, что в съемках участвовали три самолета. Съемочная группа была в двух других.

“Все остались живы, так как людей успели спасти рыбаки”, — сообщил ведущий.