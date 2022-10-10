В Ленобласти возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП

Было возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Лужском районе, в котором погибли двое человек.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области, в субботу, 8 октября, в городе Луга на улице Алексея Васильева водитель автомобиля “КIA SOUL”, 2004 года рождения, без прав, не справился с управлением и съехал с дороги в кювет с дальнейшем наездом на дерево и опрокидыванием.

В результате инцидента оба пассажира авто, 2002 и 1994 года рождения, погибли на месте от полученных травм. Водитель был госпитализирован в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести.

В понедельник, 10 октября, по результатам проверки ДТП было принято решение о возбуждении в отношении водителя уголовного дела по части 5 статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Московском районе Петербурга водитель трактора умер за рулем и проторанил четыре припаркованных автомобиля.