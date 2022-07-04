Мертвый водитель трактора протаранил четыре припаркованные машины на Кубинской

В Московском районе Петербурга мужчина погиб прямо за рулем трактора. Водитель потерял сознание, не успев остановить транспорт, который протаранил сразу четыре припаркованных автомобиля.

Инцидент произошел к дома 62 по Кубинской улице около 7:30 утра. По проезжей часть двигался трактор, однако в какой-то момент водителю стало плохо, и он скоропостижно скончался. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ. Трактор находился без управления и въехал в припаркованные машины. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту ДТП, а также устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Гатчинском районе любитель полихачить столкнулся с лосем, перебегавшим дорогу. В результате ДТП скончалась девушка, находящаяся на пассажирском месте автомобиля.