Прокуратура проведет проверку после столкновения теплохода с мостом в Петербурге

После столкновения теплохода с опорной балкой моста Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура проводит проверку соблюдения безопасности при эксплуатации водного транспорта в связи со столкновением пассажирского теплохода «Самсон» с опорой 1-ого Инженерного моста.

Согласно предварительным данным, в воскресенье, 9 октября, примерно в 9:45 пассажирское судно, во время буксировки задело левым бортом мост. Пострадавших и разлива нефтепродуктов нет.

Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, соблюдение судовладельцем и членами экипажа теплохода требований безопасности, а также состояние пассажирского судна.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что пьяный капитан теплохода чуть было не спровацировал аварию на Неве у Троицкого моста. Расследование уголовного дела взяла на контроль Северо-Западная транспортная прокуратура.