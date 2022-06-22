Пьяный капитан теплохода "Золушка" чуть не провоцировал аварию возле моста

Петербургская транспортная прокуратура вынесла решение, согласно которому решение следственных органов о возбуждении уголовного дела в адрес мужчины является законным. Основанием для этого послужила едва не возникшая аварийная ситуация, виновником которой чуть не стал капитан теплохода.

Как стало известно в ходе следствия, в четверг, 16 июня, около 20:40 прогулочный теплоход «Золушка» следовал по каналу. На борту судна проводилась экскурсия для 26 детей и 5 взрослых. Однако в какой-то момент у теплохода перестал работать двигатель, из-за чего его движение не поддавалось контролю, и он начал следовать по течению возле Троицкого моста.

Выяснилось, что ранее капитан был пьян и не проследил за техническим состоянием судна перед отправлением. Во время экстренной ситуации мужчина также не среагировал вовремя и не выдал спасательные жилеты. Дети и взрослые пассажиры находились в опасности.

Расследование уголовного дела находится на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге произошло происшествие с двухпалубным теплоходом "Москва 74". В среду, 15 июня, около часа ночи тот во время следования по маршруту врезался в опору Дворцового моста.