В Колпино школьница подверглась сексуальным домогательствам со стороны сожителя матери

В Колпинском районе Петербурга несовершеннолетняя девочка обратилась за помощью к школьному психологу после того, как ее “лапал” сожитель матери, вломившийся по среди ночи в комнату ребенка.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в среду, 5 октября, в полицию обратилась социальный педагог одной из колпинских школ, которая сообщила, что к ней в сопровождении психолога обратилась 12-летняя школьница, которая сообщила, что 4 октября, дома к ней приставал сожитель ее матери, 34-летний житель Архангельской области. В вечернее время мужчина сломал замок межкомнатной двери, проник в комнату к девочке, где совершил в отношении неё насильственные действия сексуального характера.

Злодей был задержан днем 5 октября по подозрению в совершении преступления. Ранее он был неоднократно судим. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Кировском районе Петербурга неизвестный молодой человек приставал у 14-летней девочке.