Комтранс устанавливает причина пожара в автобусе в Сестрорецке

На КАД у Сестрорецка произошло возгорание пассажирского автобуса. В настоящий момент устанавливаются причины происшествия.

Пожар в моторном отсеке пассажирского автобуса произошел в ночь на 2 октября в момент, когда транспорт двигался по внешнему кольцу КАД в районе Сестрорецка.

Возгорание произошло примерно в 01:00. Автобус был резервным и направлялся в парк, поэтому в происшествии, к счастью, нет пострадавших. Подоспевшие на место происшествия спасатели сумели оперативно ликвидировать пламя.

В настоящий момент в Комтрансе держат ситуацию на контроле, устанавливаются причины инцидента.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Петербургу грозит кризис экскурсионных автобусов. Данная проблема связана с лоббированием интересов российских производителей транспортных средств, а также с ограничениями на ввоз.