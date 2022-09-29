В поселке Ленсоветский мужчина хранил дома труп убитого им собутыльника

В Пушкинском районе Петербурга был обнаружен гниющий труп мужчины с огнестрельным ранением в голову. Задержан подозреваемый в убийстве, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в среду, 28 сентября, в полицию поступило сообщение о том, что из квартиры одного из домов в поселке Ленсоветский исходит трупных запах.

Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили в указанной квартире гниющий труп с огнестрельным отверстием в районе левого глаза.

На месте происшествия был задержан подозреваемый гражданин, 1973 года рождения. Задержанный пояснил, что 20 сентября, в ходе распития спиртного с убитым у него возник конфликт, в следствии которого он произвел выстрел из огнестрельного оружия.

Полицейские изъяли оружие и 19 патронов, которые были отправлены на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Киришском районе Ленинградской женщина вернулась домой нетрезвая и побитая и умерла на диване.