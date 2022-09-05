В Киришах пьяная женщина вернулась домой побитая и умерла на диване

В Киришском районе Ленинградской области местная жительница вернулась домой в пьяном виде и со следами побоев. Женщина прилегла отдохнуть, однако почти сразу начала кашлять кровью. Ее муж вызвал скорую, когда обнаружил, что жена не дышит.

Как сообщает Neva.Today, 3 сентября, в воскресенье, в отделение полиции поступила информация о том, что в Киришах на улице Мира умерла 38-летняя женщина в собственной квартире.

По словам мужа умершей, жена вернулась домой в состоянии алкогольного опьянения. На ее лице и голове имелись признаки телесных повреждений: гематомы и сломанный нос. Женщина легла отдыхать, но в какой-то момент внезапно упала с дивана. Муж обратился в скорую помощь, однако сохранить жизнь погибшей не удалось.

Ее труп был направлен в морг для выяснения причин смерти. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.