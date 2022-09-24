  • 24 Сентябрь 2022
USD 24.09.2022 58.1006 -1.7312
USD ММВБ  
EUR 24.09.2022 56.4751 -2.4637
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Петербурге в два военкомата и 14 отелей сообщили о минировании

Автор:


© Фото: pxhere

Темы дня

В Петербурге два военных комиссариата в один день подверглись атакам анонимных минеров. Также сообщения о минировании поступали в отели и школы.

Как сообщает Neva.Today, 23 сентября в период с 09:55 по 18:13 в полицию поступило пять сообщении о ложном минировании. На электронные почты военного комиссариата Петроградского района, отелей Центрального, Петроградского и Адмиралтейского районов, а также на почту комитета образования Соснового Бора злоумышленники отправили информацию о минировании.

“Заминированными” оказались 14 гостиниц, один военкомат и одна школа. Также анонимы сообщили о минировании в военный комиссариат Красносельского района и фитнес-клуб, только на этот раз по телефону.

К стчастью, бомб нигде не нашли. Был эвакуировано в общей сложности более 700 человек. По фактам сообщений о ложном минировании возбуждены уголовные дела.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Происшествия

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →
    Компания https://domofonn.ru 8 Страж.

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проводит инспекцию состояния энергетических объектов Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram