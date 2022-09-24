В Петербурге в два военкомата и 14 отелей сообщили о минировании

В Петербурге два военных комиссариата в один день подверглись атакам анонимных минеров. Также сообщения о минировании поступали в отели и школы.

Как сообщает Neva.Today, 23 сентября в период с 09:55 по 18:13 в полицию поступило пять сообщении о ложном минировании. На электронные почты военного комиссариата Петроградского района, отелей Центрального, Петроградского и Адмиралтейского районов, а также на почту комитета образования Соснового Бора злоумышленники отправили информацию о минировании.

“Заминированными” оказались 14 гостиниц, один военкомат и одна школа. Также анонимы сообщили о минировании в военный комиссариат Красносельского района и фитнес-клуб, только на этот раз по телефону.

К стчастью, бомб нигде не нашли. Был эвакуировано в общей сложности более 700 человек. По фактам сообщений о ложном минировании возбуждены уголовные дела.