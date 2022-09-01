На Руставели малолетний ребенок получил травмы попав под погрузчик

В Калининском районе Петербурга в магазине “Леруа Мерлен” четырехлетний ребенок внезапно выбежал из-за стеллажа под колеса погрузчика. В результате инцидента ребенок был госпитализирован.

Как пишет Neva.Today, в четверг, 1 сентября, в магазине “Леруа Мерлен” на улице Руставели, малолетний мальчик бегал по помещению вдоль стеллажей и внезапно выбежал на встречу погрузчику.

Водитель не успел вовремя затормозить, так как все произошло слишком быстро и расстояние между техникой и мальчиком было слишком мало.

Подоспевшая на место происшествия бригада скорой помощи госпитализировала ребенка в медучреждение с открытый перелом плюсневой кости и скальпированную рану бедра.