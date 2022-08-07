Девятиклассница ударила ножом приятеля в гостях на Российском проспекте

В Невском районе Петербурга во время вечеринки, нетрезвая 16-летняя школьница ударила ножом в грудь 18-летнего приятеля. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 6 августа, в 06:14, во время вечеринки в квартире на Российском проспекте, между девятиклассницей и 18-летним молодым человеком. В итоге ссоры, школьница схватилась за нож и ранила оппонента, после чего покинула квартиру.

Потерпевшего увезли в реанимацию в тяжелом состоянии.

А подозреваемую в совершении преступления несовершеннолетнею, полиция задержала у ее дома в 08:15. Известно, что подросток состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

Возбуждено уголовное дело по за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Кировском районе пьяный мужчина напал с ножом на собственного сына.