В Кировском районе пьяный отец изрезал ножом сына

В Петербурге местный житель напал с ножм на собственного сына. В тяжелом состоянии в больницу госпитализировали пострадавшего. Об этом сообщает Neva.Today.

Инцидент произошел в Кировском районе. Мужчина нанес своему сыну удар ножом во время конфликта. Происшествие случилось ночью в пятницу, 5 августа, на улице Бурцева.

Выяснилось, что пенсионер распивал спиртные напитки вместе со своим сыном, когда между ними неожиданно вспыхнула ссора. Разъяренный пожилой мужчина ударил ножом своего родственника, после чего скрылся.

Пострадавшего доставили в больницу. У него диагностировали со множественными колото-резанными ударами груди и ранением артерии. По "горячим следам" правоохранителям удалось задержать 73-летнего мужчину. В его отношении возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Его отпустили из отделения полиции под обязательство о явке.

Отмечается, что ранее пенсионер был осужден четыре раза и отбывал пятилетний срок в тюрьме.