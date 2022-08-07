В Петербурге мужчина похитил с детской площадки мальчика, позвав в гости

В Невском районе Петербурга мужчина похитил с детской площадки 7-летнего мальчика и удерживал его у себя в квартире. Сотрудникам полиции пришлось выбивать дверь, дабы добраться до похищенного ребенка.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 6 августа, в 13:49, в полицию по Невскому района обратился местный житель с сообщением о том, что его сосед завел к себе в квартиру неизвестного мальчика.

По указанному адресу, на улице Шелгунова, прибыли сотрудники полиции. Из квартиры была слышна музыка и детский смех, дверь не открывали. Чтобы попасть внутрь, пришлось подключить МЧС и выломать дверь.

После вскрытия был обнаружен 45-летний хозяин квартиры. Под диваном также обнаружен 7-летний мальчик.

Выяснилось, что педофил увел ребенка с детской площадке, когда тот гулял с братом и сестрами. Злодей ранее уже знакомился с детьми угощая их конфетами. Приведя мальчика домой, он включил ему мультфильмы и угощал сладостями.

Похититель задержан, возбуждено уголовное дело по пункту "д" статье 126 части 2 УК РФ (похищение несовершеннолетнего).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петергофе школница стала жертвой похищения.