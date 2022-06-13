Знакомый похитил школьницу из Петергофа и два месяца насиловал ее под Тверью

Школьница из Петродворцового района Петербурга стала жертвой похищения. Как сообщают «Невские Новости», в ночь на 2 апреля девушка вышла в магазин. Увидев, что он закрыт, она хотела вернуться домой. Однако пострадавшую затолкали в черный автомобиль, усыпили и увезли в город Бологое Тверской области.

Похититель оказался 19-летним знакомым школьницы. Он рассказал, что та понравилась ему на свадьбе двоюродной сестры. За два месяца он несколько раз вступал с ней в интимную связь, а также заставлял звонить близким и говорить, что с ней всё в порядке.

3 июня школьница сбежала из дома, где её удерживали. Она добралась до Петергофа, где рассказал о случившемся родителям. Мать девочки обратилась в полицию.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что 14-летнюю девочку изнасиловали на Лиговском проспекте.