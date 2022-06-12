На Лиговском мужчина изнасиловал и ограбил 14-летнюю девочку

В Петербурге неизвестный затащил 14-летнюю девочку в подъезд, где совершил в ее отношении насильственные действия сексуального характера, а после скрылся. Также он забрал у нее сумку с вещами.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в субботу, 11 июня, в отделение полиции обратился отец девочки. Он рассказал, что в пятницу вечером, 10 июня, его 14-летнюю дочку на Лиговском проспекте заволок в подъезд на Лиговском проспекте мужчина, который совершил насильственные действия сексуального характера, а затем ограбил ее. В сумке были деньги, телефон и ключи.

Врачи во время осмотра в детской городской больнице не выявили у нее никаких гинекологических патологий.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что задержаны подозреваемые в изнасиловании девушек на дамбе в Кронштадте. Подозреваемые успели покинуть город и разъехаться по Московской области.