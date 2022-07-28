В Петербурге мошенники лишили пенсионера более миллиона рублей

В Петербурге пенсионер стал жертвой мошенников, которые представившись сотрудниками банка, обманным и вероломным путем завладели денежными средствами пожилого мужчины. Сумма ущерба превысила миллион рублей.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 27 июля, в 14:35, в дежурную часть обратился 67-летний петербуржец с заявлением о том, что 22 июля ему на номер телефона поступил звонок от неизвестного.

Позвонивший мужчина представился сотрудником службы безопасности банка “ВТБ” и сообщил, что на имя пенсионера был получен кредит, и, в целях безопасности, нужно установить на мобильный телефон приложение удаленного доступа.

В результате чего, со счета пожилого мужчины было списано 1 868 700 рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге пенсионерка перевела на счет мошенников более двух миллонов рублей.