В Петербурге пенсионерка перевела на счета лже-брокеров более 2 млн рублей

В полицию обратилась 63-летняя петербурженка, которая отдала мошенникам из своих сбережений более двух миллионов рублей.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 7 июля в час дня, в полицию поступило сообщение от пенсионерки о том, что у нее забрали накопление лже-брокеры. Женщина в целях заработка, зарегистрировалась на интернете на сайте "Московская биржа". Через некоторое время, с ней связались неизвестные, которые представились сотрудниками брокерской фирмы.

Для пополнения электронного кошелька, по указанию мошейников, женшина сперва перевела 1 500 000 рублей, а затем 600 000 рублей и 280 000 рублей на счета, которые указали преступники.

Общая сумма составила 2 380 000 рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербургской пенсионерки позвонили незнакомые и представились сотрудниками "Госуслуг". Узнав у женщины смс-код злодеии списали с ее банковской карты 1 184 860 рублей.