В Петербурге пятеро таджиков избили и обокрали соотечественника

В Выборгском районе Петербурга группа из пятерых таджиков вооружившись битой, избили и ограбили земляка, после чего сели в машину и скрылись. Возбужденно уголовное дело.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 15 числа в Парголово, пятеро неизвестных напали на гражданина Таджикистана. Злодеи силой отобрали у потерпевшего сумку с документами, деньгами, банковскими картами и телефоном. Общая сумма ущерба составила 55 тысяч рублей. После нападения злоумышленники скрылись на автомобиле.

В тот же день, по указанным приметам, был задержан “Фольксваген поло”. В салоне машины находились пятеро уроженцев Таджикистана.

Возбужденно уголовное дело.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петербурге на проспекте Косыгина, мужчина выпрыгнул из окна пятого этажа спасаясь от агрессивных мигрантов.