Мужчина выпал из окна, пытаясь спасти свою жизнь от агрессивных мигрантов на Косыгина

В Петербурге мужчина пытался спасти свою жизнь и выпрыгнул из окна на пятом этаже жилого дома.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, инцидент произошел поздно ночью в четверг, 16 июня. В дежурную часть поступило сообщение о том, что возле одного из домов по проспекту Косыгина местная жительница услышала крики о помощи. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов.

На месте обнаружили взрослого мужчину с ножевым ранением грудной клетки. Им оказался 47-летний неработающий гражданин Узбекистана.

Выяснилось, что в квартире, из которой выпал пострадавший, находилось еще двое мужчин. Вместе они расписывали спиртные напитки, однако в какой-то момент возникла серьезная ссора. Конфликт быстро перерос в физическую расправу. Двое злоумышленников избили пострадавшего и нанесли ему несколько ударов ножом. Мужчина испугался за свою жизни, добежал до окна квартиры на 5 этаже и выпрыгнул на дерево, после чего спустился вниз.

Пострадавшего госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести, где медики диагностировали у него проникающие ножевые раны правого подреберья, грудной клетки и колото-резаные раны нижней части правого бедра.

Подозреваемые задержаны и помещены в изолятор. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на территории "Севкабель" произошла серьезная драка, которая обернулась смертью.