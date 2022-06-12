В "Севкабеле" устроили драку на ножах со смертельным исходом

На территории "Севкабель" произошла серьезная драка, которая обернулась смертью.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в пятницу, 10 июня, в полицию поступило сообщение об убийстве одного человека и ранении второго. Инцидент произошел по адресу Кожевенная линия дом 34 на территории "Севкабель". На месте происшествия обнаружили труп 36-летнего мужчины, а также его друг с колото-резанной раной в области отдела позвоночника. Последнего доставили в Покровскую больницу и отпустили после оказания помощи.

На месте происшествия по подозрению в совершении преступления задержан петербуржец. Предполагается, что во время ссоры, которая возникла после совместной пьянки, он ударил ножом погибшего и пострадавшего.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Сестрорецке две петербурженки устроили поножовщину.