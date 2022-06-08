В Сестрорецке две петербурженки устроили поножовщину

Две женщины отправили друг друга в больницу, устроив поножовщину в одной из квартир в Сестрорецке.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, инцидент произошел во вторник, 7 июня, в доме 15 по улице Токарева. После сообщения в полицию туда прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они обнаружили в квартире с ножевыми ранениями 42-летнюю хозяйку квартиру и её 34-летнюю знакому. Женщин госпитализировали бригадой скорой помощи в больницу №40.

Выяснилось, что подруги поссорились и начали драку. Сначала они руками избили друг друга, а потом продолжили драться ножами. Гостившая женщина поступила к врачам в тяжелом состоянии с сочетанной травмой головы, груди, проникающим колото-резанным ранением грудной клетки справа и левосторонним пневмотораксом. Также в тяжелом состоянии госпитализировали и хозяйку квартиры с сочетанной травмой головы, груди, ножевыми ранениями предплечья и правосторонним пневмотораксом. В тот же день приезжий рецидивист насмерть забил петербурженку на Турку и сдался полиции.

По факту произшедшего возбудили уголовное дело.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что на улице Крыленко сын пытался убить пожилую мать ножом.