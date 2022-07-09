Пожилой петербуржец устроил пальбу из окна по людям и уехал в психиатрическую больницу

В Калининском районе Петербурга мужчина, вооружившись двумя пневматическими пистолетами, из окна своей квартиры открыл охоту на людей. Стрелок был оперативно задержан и после объяснений своих мотивов отправился в психиатрическую больницу.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 8 июля, в одном из домов на проспекте Просвещения, из окна второго этажа мужчина открыл огонь из двух пистолетов. Сотрудники правопорядка оперативно задержали стрелявшего. Им оказался 71-летний местный житель.

Как выяснилось, мужчина был не в себе. В итоге его госпитализировали в психиатрическую больницу.

Два пневматических пистолета изъяли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Шушарах мужчина, находясь в гостях, с балкона произвел несколько выстрелов из пневматического ружья по двум шумевшим под окнами парням.