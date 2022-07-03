В Шушарах мужчина с помощью ружья решил прогнать гуляющих под окнами

В Пушкинском районе Петербурга мужчина, находясь в гостях, пострелял с балкона из пневматики по двум шумевшим под окнами парням. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Санкт-Петербур.ру, ранним утром 2 июля, в Шушарах поступило сообщение о стрельбе из пневматического оружия в сторону прохожего.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили двух пострадавших мужчин 1994 и 1992 года рождения. Одного из потерпевших в удовлетворительном состоянии госпитализировали с травмой локтя.

В результате оперативно-розыскных работ, была установлена квартира, с балкона которой производились выстрелы. В результате был задержан 20-летний мужчина, который находился в гостях.

Задержанный пояснил, что он услышал шум под окнами, после чего произвел из пневматического ружья несколько выстрелов в распивавших на детской площадке мужчин.

Возбуждено уголовное дело, решается вопрос о избрании меры присечения.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на Октябрьской набережной пьяный мужчина обстрелял из пневматики припаркованный на “Мерседес”.