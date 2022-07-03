Пьяный петербуржец обстрелял из пневматики “Мерседес”

В Невском районе Петербурга пьяный мужчина портил припаркованный на Октябрьской набережной “Мерседес” обстреливая авто из пневматического пистолета. Приехавшие на вызов сотрудники полиции угомонили буйного дебошира. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, ночью 2 июля, в полицию поступило сообщение о том. Что неизвестный стреляет в автомобиль марки “мерседес” и ломает салон машины.

Выехавшие по вызову сотрудники правопорядка, обнаружили синий “Мерседес” с повреждениями лобового стекла и салона. Под автомобилем лежали пневматический пистолет и банка с дробью 4,5 мм.

На месте происшествия в состоянии алкогольного опьянения был задержан 25-летний подозреваемый. Известно, что задержанный был ранее судим.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербуржца, решившего пострелять из окна своего "Мерседеса" прошлой осенью, осудили на год и два месяца исправительной колонии.