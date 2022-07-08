В Ленобласти в студии звукозаписи ДК обнаружен труп школьника с ожогом на запястье

В Ленобласти в помещении звукозаписи Дома культуры был найден труп семиклассника. Подросток умер от удара током.

Как стало известно Санкт-Петербуг.ру, 7 июля, в дежурную часть поступило сообщение об обнаружения трупа в помещении звукозаписи ДК поселка Важины. Тело 13-летнего подростка, не имело признаков насильственной смерти. Смерть наступила от поражения электрическим током.

Прибывшие на место происшествия сотрудники обнаружили на запястье левой руки мальчика следы от ожога.

Труп был направлен в морг, для установления точных причин смерти.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 6 июля, в Московском районе Петербурга в подвале больницы №26 на улице Костюшко, был обнаружен труп неизвестного мужчины. Судя по состоянию найденного тела, мертвец лежал там достаточно давно.