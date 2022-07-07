Мертвеца обнаружили в подвале петербургской больницы

В Московском районе Петербурга в подвале городской больницы №26 обнаружили тело мужчины. Судя по состоянию трупа, он пролежал там долго.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в среду, 6 июля, около полудня в больницу вызвали полицию на улицу Костюшко, 2. В подвал спустился сотрудник стационара, а на входе обнаружил мертвого мужчину.

Тело направили в морг, чтобы установить причины смерти. Сотрудникам полиции теперь предстоит установить личность погибшего человека.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что труп взрослого мужчины нашли в кустах у дома на Металлистов. в дежурную часть поступило сообщение от местного жителя. Он рассказал, что у дома 59 по проспекту Металлистов в кустах лежит бездыханное тело.