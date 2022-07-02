В Ленобласти девушка погибла после ДТП с лосем

В Гатчинском районе любитель полихачить столкнулся с лосем, перебегавшим дорогу. В результате ДТП скончалась девушка, находящаяся на пассажирском месте автомобиля. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, ночью 1 июля, на 32-ом километре автодороги «Мины – Новинка» 24-летней водитель сбил лося, перебегавшего через проезжую часть. В результате столкновения с животным погибла пассажирка 2000 года рождения.

Установлено, что водитель в период с 2021 по 2022 год восемь раз привлекался к административной ответственности за значительное превышение допустимой скорости.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Ранее Санкт-Петербур.ру сообщал, что 30 июня произошло смертельное ДТП на внешней стороне КАДа.