У пенсионерки в Московском районе украли больше миллиона рублей

Петербургскую пенсионерку по телефону обманули мошенники, представившись сотрудниками «Госуслуг». После разговора с незнакомцами со счета потерпевшей списалось более 1 миллиона рублей.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 27 июня мошенники убедили 69-летнюю женщину по телефону, что они обеспечивают безопасность ее аккаунта на портале «Госуслуги». Втеревшись к ней в доверие, они попросили озвучить смс-коды. В итоге с ее банковской карты были списаны 1 184 860 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное по статье 159 части 4 УК РФ (мошенничество, в особо крупном размере).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что почти 300 тысяч рублей получили мошенники от доверчивой 83-летней пенсионерки из Петербурга. Они утверждали, что ей положена компенсация в 700 000 тысяч от государства. Пожилая женщина несколько раз передавала сумму неизвестному курьеру.