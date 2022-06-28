Петербургскую пенсионерку по телефону обманули мошенники, представившись сотрудниками «Госуслуг». После разговора с незнакомцами со счета потерпевшей списалось более 1 миллиона рублей.
Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 27 июня мошенники убедили 69-летнюю женщину по телефону, что они обеспечивают безопасность ее аккаунта на портале «Госуслуги». Втеревшись к ней в доверие, они попросили озвучить смс-коды. В итоге с ее банковской карты были списаны 1 184 860 рублей.
По данному факту возбуждено уголовное по статье 159 части 4 УК РФ (мошенничество, в особо крупном размере).
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что почти 300 тысяч рублей получили мошенники от доверчивой 83-летней пенсионерки из Петербурга. Они утверждали, что ей положена компенсация в 700 000 тысяч от государства. Пожилая женщина несколько раз передавала сумму неизвестному курьеру.
У пенсионерки в Московском районе украли больше миллиона рублей
© Фото: pxhere
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Петербургскую пенсионерку по телефону обманули мошенники, представившись сотрудниками «Госуслуг». После разговора с незнакомцами со счета потерпевшей списалось более 1 миллиона рублей.
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- 28 сентября 2021, 20:50
- С 1 декабря начнет работу обширная зона платной парковки С 1 ноября жители улиц, включенные в состав новой зоны платной парковки, смогут начать
- 28 сентября 2021, 20:15
- В Смольном депутатам вручили мандаты нового созываНа церемонии награждения присутствовало 50 чиновников.
- 27 сентября 2021, 10:50
- В ночь на 27 сентября на проспекте Непокоренных мотоциклист сбил велосипедистаОба пострадавших в ДТП увезены в больницу с тяжелыми травмами.
- 27 сентября 2021, 11:35
- Один из старейших трамвайных парков Петербурга празднует день рожденияТрамвайный парк №5 обеспечивает перевозку пассажиров на семи маршрутах.
- 27 сентября 2021, 12:10
- Пискаревский проспект вновь пострадал от утренних 10-балльных пробокОгромные заторы связаны с проведением дорожных работ.
- 27 сентября 2021, 12:55
- С 27 по 30 сентября ограничат движение в тоннеле петербургской дамбы Проезд будет ограничен в транспортном отсеке финской стороны (внешнее кольцо) и отсеке невской стороны (внутреннее кольцо).
- 24 сентября 2021, 09:40
- Здание яхт-клуба уйдет новому владельцу за 650 млн рублейНовым владельцем стал Александр Винник.
- 24 сентября 2021, 10:05
- В Красносельском районе водитель сбил женщину на переходе и скрылся с места происшествияОт полученных травм 42-летняя петербурженка скончалась на месте.
- 23 сентября 2021, 16:20
- В Петербурге прошел конкурс «Лучший водитель автобуса»Победителем стал Александр Грагерт в категории «Автобус средней вместимости.
- 23 сентября 2021, 19:45
- На Новый год Петербург украсит живая ельВ этом году на украшения будет потрачено 162 миллиона.
- 23 сентября 2021, 18:45
- В Ленинградский зоопарк из Зеленогорска привезли амурскую тигрицуДо этого животное находилось у ветеринаров.
- 22 сентября 2021, 13:20
- В Петербурге сотрудника полиции задержали по делу о мошенничествеСотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД России задержали своего сотрудника по делу о мошенничестве.
- 22 сентября 2021, 17:20
- На семи участках в Петербурге отменили результаты голосования в Госдуму Петербургская избирательная комиссия из-за нарушений отменила результаты выборов на семи участках в городе.
- 21 сентября 2021, 19:50
- Кандидат Вишневский заявил, что будет судиться за результаты выборов в Госдуму и ЗаксобраниеКандидат в Заксобрания Петербурга Борис Вишневский, баллотировавшийся в Госдуму по округу № 216 и в городской парламент по округу № 2 будет подавать в суд в связи с результатами голосования.
- 21 сентября 2021, 20:50
- Около здания Горизбиркома Петербурга задержали кандидатку в ЗакС Ольгу ГалкинуВ Петербурге граждане скопились около здания Горизбиркома, полиция начала задерживать людей. Кандидатка в ЗакС Ольга Галкина встала в пикет и ее увели.
- 20 сентября 2021, 14:00
- Полицейские задержали водителя, сбившего двух подростков на пешеходном переходеЗадержанным оказался 24-летний житель Всеволожска.
- 20 сентября 2021, 14:20
- Беглов сообщил об увеличении доходов Петербурга на 131 млрд рублейВ 2021 году доходы города увеличатся до 782,5 млрд рублей.
- 20 сентября 2021, 12:50
- Дрозденко подвел итоги выборов в Госдуму и ЗакСЯвка на избирательные участки в Ленобласти составила более 40%.
- 20 сентября 2021, 13:00
- Неделя в Петербурге начнется без осадков, но с похолоданиямиТемпература воздуха днем будет составлять от 8 до 10 градусов.
- 20 сентября 2021, 14:45
- Милонов стал участником конфликта администрации Московского районаКонфликт дошел до рукоприкладства с кандидатом от «Справедливой России» Ольгой Галкиной.
- 17 сентября 2021, 10:10
- В Петербурге водителю соцтакси грозит лишение свободы за нападение на пенсионеркуПолиция Петербурга задержала водителя, который избивал и оскорблял 70-летнюю жительницу города, инвалида 1 группы.
- 17 сентября 2021, 10:40
- Танцевальный спектакль Пины Бауш «Полнолуние» впервые покажут в ПетербургеНа исторической сцене Александринского театра 17 и 18 сентября петербуржцы увидят танцевальный спектакль Пины Бауш «Полнолуние».
- 17 сентября 2021, 11:15
- В Калининском районе Петербурга устранили неисправность и дали горячую водуВ Петербурге ликвидировали аварию на теплоносителе, из-за которой 16 сентября пропало горячее водоснабжение в жилых домах Калининского района города.
- 16 сентября 2021, 20:15
- На Ставропольской улице установят ретро-фонариБудет установлено 20 фонарей с 40 современными светильниками.
- 15 сентября 2021, 12:15
- Стрелка из Казани Ильназа Галявиева перевели в Петербургское СИЗОЭксперты будут проводить дополнительные экспертизы.
- 15 сентября 2021, 13:50
- Водоканал подозревают в затоплении подземной парковки на Заневском проспектеСама организация свою вину не признает.
- 15 сентября 2021, 09:55
- Магазин «О’кей» во Фрунзенском районе не смог обслужить покупателей В магазине не работали кассы, из-за чего нельзя было оплатить покупку ни наличными, ни картой.
- 15 сентября 2021, 13:20
- «Метрострой Северной Столицы» начал закупать материалы для строительства метроДо конца 2021 года планируется опубликовать лотов более чем на 0,5 млрд рублей.
- 13 сентября 2021, 09:45
- Комтранс объяснил, как петербуржцы могут обжаловать штрафы за парковкуЖители Петербурга, которые не согласны с полученным от Комитета по транспорту штрафом, могут оспорить его в течение 10 суток.
- 12 сентября 2021, 19:30
- За сутки в Петербурге с COVID-19 госпитализировали 208 человекНа данный момент в городе находится около 30% свободных коек.
- 13 сентября 2021, 10:20
- Петербуржцы увидели салют в честь 800-летия Александра НевскогоВ Петербурге прогремел салют в честь юбилея князя Александра Невского, стреляли с пляжа у Петропавловской крепости.
- 12 сентября 2021, 21:00
- В квартире Петербурга обнаружили труп девушки с пакетом на голове и ремнем на шееТело обнаружил бывший муж арендодательницы , который пришел проверить жилье.
- 10 сентября 2021, 13:40
- В петербургский квартал «Чистое небо» будет ходить троллейбус № 23Троллейбус № 23 будет ходить от ул. Шаврова до Арцеуловской аллеи, его маршрут увеличится на 4,4 километра.
- 10 сентября 2021, 14:20
- В Петербурге запустили движение транспорта по Лиговскому путепроводуВ Петербурге 10 сентября губернатор Петербурга Александр Беглов открыл движение по реконструированному Лиговскому путепроводу.
- 10 сентября 2021, 11:40
- В Петербурге задержали мужчину, который заманил к себе в квартиру 10-летнюю девочку Полиция в Петербурге задержала 33-летнего мужчину, который заманил к себе домой ребенка из Гатчины.
- 09 сентября 2021, 20:15
- В аэропорту Пулково уже неделю живёт русский итальянец, который учится в ПетербургеВ петербургском аэропорту со 2 сентября живет юноша, который приехал продолжать учебу в колледже, но его не хотят пускать в Россию.
- 07 сентября 2021, 18:55
- В Петербурге 8 сентября объявят минуту молчания в память о жертвах блокадыВ громкоговорителях будут транслировать удары метронома.
- 07 сентября 2021, 20:50
- Пляж Парка 300-летия благоустроят под спортивные снарядыНа территории можно будет сдать нормы ГТО.
- 08 сентября 2021, 12:10
- Отопление в домах Петербурга включат не раньше конца сентябряНа данный момент ожидается благоприятная погода, но к концу месяца наступят холода.
- 08 сентября 2021, 10:50
- ГАТИ выдало разрешение на капремонт вестибюля станции метро «Владимирская»Инспекторы уже выдали ордер на размещение временных ограждений строительных площадок.
- 06 сентября 2021, 12:51
- В Петербурге в июле 2022 года откажутся от самого опасного вида транспортаЭксперты компании «Росгосстрах» выяснили, что маршрутка является самым опасным видом транспорта в Петербурге.
- 06 сентября 2021, 11:45
- В Петербурге завершили летнюю кампанию по ремонту теплосетей К отопительному сезону ГУП ТЭК отремонтировал 276 петербургских котельных и 215 центральных тепловых пунктов.
- 06 сентября 2021, 11:10
- В Петербурге полицейские провели рейды в этнических кафе после двух дракВ августе 2021 года в двух кафе Красногвардейского района произошли драки, которые закончились уголовными делами. Полиция пришла с проверками в эти заведения общепита.
- 06 сентября 2021, 09:50
- Юрия Багрова, кандидата в Заксобрание Петербурга от «Яблока» задержали около метро «Озерки» В Петербурге 5 сентября задержали кандидата в депутаты городского парламента, он раздавал листовки рядом с агитационными стендами.
- 03 сентября 2021, 10:25
- Спрос на ипотеку среди петербуржцев упал на четвертьВ июля объем займов на жилье составил 48,4 млрд рублей, что на 26,1% меньше, чем в июне.
- 03 сентября 2021, 11:45
- Путин планирует приехать в Петербург в честь 800-летия князя Александра Невского В преддверии праздника в городе проходит реставрация исторических объектов, связанных с именем князя.
- 03 сентября 2021, 14:00
- В Кудрово преступник с пистолетом ограбил СберБанк почти на 1,5 млн рублейПравоохранительные органы объявили мужчину в розыск.
- 03 сентября 2021, 13:45
- Петербург не выполнил план по достижении 60% привитых от COVID-19 к осениПолный цикл вакцинации прошли 1,44 млн петербуржцев.
- 03 сентября 2021, 13:30
- Беглов побывал на открытии первого в Петербурге парка для автобусов на газомоторном топливеОткрытие нового парка позволит увеличить количество экологичного транспорта.
- 31 августа 2021, 17:25
- Арбитражный суд признал «Метрострой» Петербурга банкротомКонтракты, заключенные с АО «Метрострой Северной столицы», будут пересмотрены.
- 31 августа 2021, 10:25
- Петербуржцы смогут пересаживаться с метро на транспорт по специальному тарифу в 2022 годуРазмер тарификации будет определяться Комитетом по тарифам.
- 30 августа 2021, 20:50
- Лето 2021 года стало самым жарким за всю историю наблюденийСредняя температура воздуха летом составила 20,5 градусов.
- 31 августа 2021, 12:20
- На Думской башне в Петербурге остановились часыБашня откроется для посетителей 6 сентября.
- 30 августа 2021, 11:35
- Полицейские не подтвердили информацию о сброшенном электросамокате с Яхтенного мостаКикшеринговый самокат сбросил в воду тиктокер и выложил это в свой блог.
- 30 августа 2021, 10:10
- Мигранта, убившего петербурженку в кондитерском магазине, задержали в ШереметьевоВ правоохранительных органах сообщили, что убийца хотел вернуться на родину.
- 30 августа 2021, 10:40
- В результате аварии на КАД перевернулся Volkswagen ДТП произошло на Мурманском шоссе.
- 30 августа 2021, 14:40
- В Петербурге арестовали 28-летнего полицейского за сбыт наркотиков По версии следствия, он передал для реализации своему знакомому около 500 граммов наркотиков.
- 30 августа 2021, 16:10
- Апартаменты Петербурга наделят соцобязательствамиНововведение коснется всех проектов и сервисных аппартаментов, которые строятся как гостиницы, и псевдожилья.
- 26 августа 2021, 19:35
- В Петербурге ГАТИ впервые забрали на штрафстоянку машины, припаркованные во дворахОдин из автомобилей стоял на газоне, а другой мешал вывозу мусора.
- 26 августа 2021, 20:50
- Синоптик рассказал петербуржцам, какая погода ждет их в сентябреПо словам Михаила Леуса этот сентябрь может побить рекорд по низким температурам.
- 27 августа 2021, 09:15
- Более 50% педагогов Петербурга привились от COVID-19Губернатор Александр Беглов уверен, что уже к 15 октябрю вакцину поставит подавляющее число преподавателей.
- 27 августа 2021, 13:15
- В Петербурге составили словарь эпохи коронавирусаНад его созданием лингвисты начали работать еще в марте 2020 года.
- 25 августа 2021, 12:28
- Петербуржца подозревают в сексуальном насилии над семилетним пасынком.Свои действия мужчина снимал на видео.
- 24 августа 2021, 19:40
- Уровень безработицы в Петербурге составил 2,2%Средняя зарплата в регионе составила 72,8 тыс. рублей.
- 25 августа 2021, 09:32
- В Петербурге пожарные ликвидировали возгорание на хлебозаводе Огонь охватил 60 квадратных метров площади.
- 25 августа 2021, 11:17
- Две петербургские больницы возвращаются к штатному режиму работы Общее число коек в сократится на 675 мест.
- 22 августа 2021, 19:10
- В Петербурге на проспекте Энгельса ограбили ювелирный салонВ Петербурге на проспекте Энгельса ограбили ювелирный салон
- 23 августа 2021, 12:50
- В Петербурге завершился ремонт четвертого моста в Таврическом садуПереправа входит в перечень объектов культурного наследия.
- 23 августа 2021, 12:05
- Краба Юрия, прославившегося на ПМЭФ-2021, отпустили в Баренцево мореУчастники форума отмечали, что фото с крабом приносит удачу.
- 22 августа 2021, 20:05
- Беглов поздравил Западный военный округ со 157-летиемТакже губернатор отметил, что Петербург является крупнейшим военным центром страны.
- 20 августа 2021, 09:13
- В Петербурге линейки 1 сентября пройдут на открытом воздухе Во многих школах и детских сада обновили оборудования пищеблоков и медицинских кабинетов.
- 19 августа 2021, 20:00
- Беглов подписал новые постановления о выплатах и субсидиях для спортсменов Одаренным детям-спортсменам, тренерам, тренерам-преподавателям спортивных учреждений и тренерам спортивных сборных команд полагается премия городского правительства.
- 20 августа 2021, 10:27
- В Петербург поступила новая партия вакцины "Спутник V"На фармбазу привезли Гам-КОВИД-Вак в количестве 38400 комплектов доз.
- 20 августа 2021, 13:14
- Власти Петербурга обсудили возможность открытия детских центров развлечений Центры в торговых комплексах закрыли более двух месяцев назад.
- 17 августа 2021, 13:13
- Петербургские медработники получили выплаты за работу в пандемиюЗа время пандемии выплаты составили более 7,4 млрд рублей.
- 17 августа 2021, 14:29
- В Петербургском океанариуме родились сразу четыре выдрыНовые зверьки уже получили паспорта.
- 17 августа 2021, 17:50
- Банк МФК Михаила Прохорова выкупит акции банка "Таврический" на 1,6 млрд рублей Уставный капитал АО "Банк “Таврический” на текущий момент составляет 100 млн рублей.
- 17 августа 2021, 18:54
- В Петербургских школах ученики продолжат учиться в смешанном формате Для школьников подготовят видеоуроки и видеосвязь с учителями.
- 13 августа 2021, 13:47
- Петербурженка похитила своего сына у будущей невестки Мать в сопровождении нескольких мужчин ворвалась в квартиру, где был ее сын и девушка, они связали его и увезли его в неизвестном направлении.
- 13 августа 2021, 13:16
- Весной 2022 года в Петербурге начнут работать 2,7 тысяч новых автобусовСуммарные инвестиции в обновление подвижного состава превысят 18 млрд рублей.
- 13 августа 2021, 09:13
- В Троицком соборе Петербурга загорелся прихожанин Правоохранительные органы разбираются в деталях случившегося.
- 13 августа 2021, 12:13
- На мытье петербургских дорог израсходовали рекордный объем водыИз-за аномальной жары уборщикам пришлось дополнительно поливать улицы и газоны.
- 09 августа 2021, 11:46
- Угонщик автомобилей умер от страха на месте преступленияВладелец машины шлепнул вора по ягодицам.
- 09 августа 2021, 10:13
- На фармбазу Петербурга поступила новая партия "Спутника Лайт"В городе продолжают активно работать прививочные пункты.
- 09 августа 2021, 10:41
- На Тихорецком изменят движение трамваев на два дняРемонтные работы на севере Петербурга проведут 9 и 10 августа.
- 09 августа 2021, 09:15
- На Невском проспекте произошло массовое ДТПВиновник вышел из машины и снял госномера.
- 04 августа 2021, 10:52
- В Петербурге традиционно отключат горячую воду ГУП опубликовал график новых испытаний теплосетей.
- 03 августа 2021, 20:10
- Пропавший 12-летний петербуржец, вернулся домойПосле ссоры с родителями он ушел из дома.
- 28 июля 2021, 11:54
- Суд приостановил снос корпусов хладокомбината на улице Шкапина Складу могут присвоить статус памятника культуры
- 28 июля 2021, 14:49
- В ТЦ "Озерки" открыли новый пункт вакцинацииВ Петербурге продолжает увеличиваться число прививочных пунктов.
- 28 июля 2021, 13:57
- Заксобрание приняло законопроект о поездках такси в ЛенобластиТакси из области смогут работать в Петербурге.
- 26 июля 2021, 12:10
- С 26 по 28 июля Комтранс будет проверять нарушение правил стоянки и остановки на улицах ПетербургаВ пресс-службе ведомства составили список проверяемых участков дороги.
- 19 июля 2021, 11:25
- Петербургские аналитики нашли высокооплачиваемую работу для пенсионеров Эксперты изучили около 3000 вакансий для людей пожилого возраста.
- 19 июля 2021, 10:25
- Во Всеволожском районе обнаружили подземную тюрьму В Ленобласти нашли заброшенный дом с огромным бетонным бункером
- 18 июля 2021, 18:50
- За сутки в Петербурге от COVID скончались около 100 человекЗа прошедшие 24 часа в России был выявлен коронавирус в 25 018 случаев.
- 18 июля 2021, 14:45
- В Красносельском районе жители потушили огонь до приезда спасателейБалкон квартиры на Маршала Казакова полностью выгорел.
- 18 июля 2021, 17:15
- Температурный режим в Петербурге приблизится к нормеМетеорологи предполагают, что аномальная жара скоро спадет.
- 02 июля 2021, 11:00
- Число вакцинированных от коронавируса петербуржцев превысило 900 тысячВесь цикл вакцинации завершили 712 тысяч 207 петербуржцев.
- 02 июля 2021, 09:15
- В Петербурге планируется привить от коронавируса более 600 тыс. трудовых мигрантов Прививочную компанию будет курировать Комитет по развитию туризма.
- 01 июля 2021, 19:05
- Для льготников и очередников в Петербурге закупят новое жилье на 2,3 млрд рублейИз-за роста цен на жилье, эффективность закупок падает.
- 26 июня 2021, 11:45
- Транспортную реформу разделили на три этапаК лету 2022 года на улицах Петербурга появятся первые автобусы, оснащенные современное системой кондиционирования.
- 26 июня 2021, 10:55
- Молния в ночь на 26 июня дважды попала в ЛЭПНепогода стала причиной отключения уличного освещения на юго-западе Петербурга.
- 25 июня 2021, 13:25
- Пособия и пенсии с 1 июля можно будет получить без карты “Мир”Для этого необходимо оформить заявление о смене карты на счет.
- 25 июня 2021, 11:50
- В общественном транспорте Петербурга проверят системы кондиционированияСоответствующее распоряжение поступило от Комитета по транспорту города.
- 19 июня 2021, 09:50
- Жители ЖК «Солнечный город» пожаловались Беглову на зловонный запахУже не первый год петербуржцы спят с закрытыми окнами и чувствуют запах канализации.
- 18 июня 2021, 20:50
- Лось пробил окно и поранился в районе СлавянкиНа помощь животному прибыли сотрудники МЧС.
- 18 июня 2021, 15:55
- За минувшие сутки в Петербурге госпитализировали 850 человек с “ковидом”Данные опубликовали в Комитете по здравоохранению города.
- 18 июня 2021, 15:30
- Суд передал проектирование “коричневой” ветки “Метрогипротрансу”Дело о строительстве Красносельско-Калининской линии затянулось на два года.
- 21 апреля 2021, 15:30
- В реку Гладышевка выпустили 15 тыс. мальков лососяНа некоторых рыб ставят метки в научных целях.
- 21 апреля 2021, 14:30
- В Петербурге отменят все шествия и митинги на 1 маяТакое решение приняли из-за коронавирусных ограничений.
- 27 января 2021, 18:10
- Петербуржцы рассказали, сколько денег уходит на лечение COVID-19 В среднем жители Петербурга тратят около 15,8 тысяч рублей.
- 27 января 2021, 17:30
- У Хуснуллина попросят денег на продление ветки петербургской «подземки»Обращение уже готовит правительство Ленобласти, чтобы продлить «оранжевую» ветку метро до Новосаратовки.
- 27 января 2021, 12:45
- В ФСБ объяснили наличие бесполетной зоны над дворцом, приписываемым Путину Как отмечают сотрудники ФСБ, охрана дома связана с интересами пограничной безопасности страны.
- 27 января 2021, 09:35
- В Ленинградском зоопарке рассказали, как животные переносят резкое потеплениеМногим животным не хватает холода.
- 26 января 2021, 11:30
- В Санкт-Петербурге появятся два государственных приюта для кошек и собак На данный момент в городе работают только частные организации.
- 26 января 2021, 09:20
- 54 новых газовых автобуса появятся в Петербурге в 2021 годуОб этом сообщили в комтрансе.
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- Актриса театра «Балтийский дом» Людмила Елисеева скончалась на 85-м году жизниАктриса Людмила Елисеева умерла после продолжительной болезни.
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- По улицам Петербурга снова проедет «ДедМоробус»Праздничный автобус отправится в первый рейс 21 декабря.
- Знаки памяти жертв Большого террора появились на Лесном проспектеПамятные знаки посвящены четырем жителям Дома специалистов.
- Пассажиры остановившейся электрички мерзли семь часов под ТихвиномПричиной остановки стало отключение внешнего источника электроэнергии.
- Из-за ОРВИ на дистанционное обучение переведены 2,75% петербургских классовМера призвана предотвратить дальнейшее распространение инфекции.
- В Петербурге столбик термометра опустится на 16 градусов ниже нормыНа территории региона погоду определяет скандинавский антициклон.
- Председатель ОНК потребовал убрать снег с улиц ПетербургаПравозащитник считает, что городская администрация не вывела на дороги всю имеющуюся технику.
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- На юго-востоке Петербурга мужчина пугал людей гранатойДома у мужчины обнаружили целый склад боеприпасов.
- На дороги Петербурга выехали более 800 единиц снегоуборочной техникиНесмотря на это петербуржцы уже жалуются на плохую уборку.
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- На Васильевском острове задержан хулиган, находящийся в федеральном розыскеМужчина совершил преступление на территории соседнего государства.
- Жительница Петербурга родила дома ребенка, который умерЖенщину госпитализировали в реанимацию одного из ближайших роддомов.
- Конкурсный управляющий «Метростроя» хочет увеличить свою зарплату через судСветлана Судья подала иск об увеличении её зарплаты до 500 тысяч рублей в месяц.
- На Ленинградской АЭС временно отключили от сети шестой энергоблокЭнергоблок обесточен для проведения ремонтных работ.
- Возле семи станций метро боролись с нелегальной торговлейИнспекторы ККИ освободили более 20 земельных участков возле станций петербургского метро.
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- В Красносельском районе водитель сбил женщину на переходе и скрылся с места происшествияОт полученных травм 42-летняя петербурженка скончалась на месте.
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Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.
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Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал
В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.