Петербурженка попала под колеса автомобиля у Летнего сада

На Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге легковой автомобиль сбил девушку. Пострадавшую госпитализировали в больницу.

Авария произошла около 08:00 у входа в Летний сад. Пешеход оказалась в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, где ее и сбила машина.

Как сообщили в группе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», пострадавшая девушка получила травмы средней степени тяжести. Медики доставили ее в Мариинскую больницу.

«Там регулярно кого-то сносят, даже «лежачие» не помогают», – написал один из пользователей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что подростка на электросамокате водитель Hyundai сбил у моста Александра Невского. В состоянии средней тяжести пострадавшего госпитализировали в детскую городскую больницу. В 2021 виновник ДТП девять раз привлекался к ответственности из-за превышения скорости.