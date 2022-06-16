У моста Александра Невского сбили подростка на электросамокате

Подростка на электросамокате водитель Hyundai сбил у моста Александра Невского в Петербурге. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

ДТП произошло в среду, 15 июня, у дома 08:30 у дома №2 по площади Александра Невского. Там 50-летний мужчина на машине на нерегулируемом пешеходом переходе не заметил и протаранил 16-летнего подростка. В состоянии средней тяжести пострадавшего госпитализировали в детскую городскую больницу №19.

В 2021 виновник ДТП девять раз привлекался к административной ответственности из-за превышения скорости.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что единственный выезд из Шушар заблокировало ДТП. В Пушкинском районе Петербурга авария заперла водителей в четверг днем, 16 июня. Затор в поселке Шушары почти замкнулся в кольцо.