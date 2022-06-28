Школьница получила травмы лица из-за разорвавшегося баллончика в костре в Коробицыно

В поселке Коробицыно девочка получила серьезные травмы и ранения лица из-за взорвавшегося аэрозольного баллончика.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в понедельник, 27 июня, в детскую областную больницу в тяжелом состоянии доставили 15-летнюю школьницу. Медики диагностировали у нее перелом нижней челюсти слева, рваную рану левой щеки. Со слов пострадавшей, причиной травм стал аэрозольный баллончик, который попал в костер и разорвался. Точные подробности происшествия девочка рассказать не смогла ввиду травм на лице.

Известно, что школьницу характеризуют положительно, в совершении правонарушений она не была замечена. Растет в неполной, но благополучной семье.

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