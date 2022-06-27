Мужчина запустил петарду у Казанского собора, которая влетела прямо в грудь жительницы Подмосковья

Жительница Подмосковья получила серьезные травмы прямо в центре Петербурга. У Казанского собора мужчина выпустил петарду, которая влетела прямо в грудь женщины.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, инцидент произошел вечером в воскресенье, 26 июня. За Казанским собором 40-летний уроженец Вологодской области выстрелил из ракетницы. Петарда влетела в туристку из Подмосковья, в результате чего она получила травму. Ее госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии, где медики диагностировали огнестрельное проникающее ранение грудной клетки.

На данный момент женщина находится в реанимации, где за ее жизнь борются врачи. Любителя пиротехники задержали сотрудники полиции и доставили в отделение для дальнейших разбирательств.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в одной из квартир на проспекте Ветеранов загорелся балкон. Причиной стала залетевшая сразу после наступления Нового года петарда.