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Юбилей женщины закончился поджогом ее буйного мужа и дочери в Ленобласти

Автор:

Baltphoto/ Рафаэль Карапетян
© Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

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 В Гатчинском районе юбилей местной жительницы обернулся трагедией. На празднике ее муж и дочь по случайному стечению обстоятельств вспыхнули от находившегося рядом костра.

Как стало известно «Санкт-Петербург.ру», ночью в понедельник, 20 июня, свой 45-летний юбилей отмечала жительница села Воскресенское в Гатчинском районе. Однако около 00:25 супруг женщины внезапно решил покататься на автомобиле. Зная, что мужчина находится в нетрезвом виде, юбилярша запретила ему садиться за руль и отобрала ключи.

В ответ на это буйный супруг схватил канистру с бензином и начал кричать о том, что подожжет машину, если ему не позволят уехать. Однако емкость была незакрыта, и вся горючая жидкость разлетелась по разные стороны, в том числе и на одежду мужчины. В конце концов расплескавшийся бензин подхватил костер, который развели на праздник.

Пламя быстро перебралось на одежду буйного сожителя. Его попыталась спасти падчерица, но, вероятно, бензин попал и на нее, поэтому огонь перекинулся и на испуганную девушку. Пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии с термическими ожогами пламенем головы, конечностей, туловища и верхних дыхательных путей. Сейчас за их жизнь борются врачи.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что спасатели потушили пожар в офисе на Невском проспекте.

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