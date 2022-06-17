Исчезнувшую в реке Алтая петербурженку второй день ищут спасатели на вертолете

На Алтае второй день подряд ищут исчезнувшую петербурженку. Ранее 46-летняя женщина упала в реку, после чего ее унесло сильным течением в неизвестном направлении.

Инцидент произошел на слиянии рек Аккем и Ярлу у подножия горы Белуха в четверг, 16 июня. Петербурженка передвигалась вместе со своей туристической группой, однако в какой-то момент сорвалась в реку с сильным течением. Путешественники пытались отыскать женщину собственными силами, однако никаких результатов это не дало. Они обратились за помощью к спасателям.

На поиски туристки вышли сотрудники МЧС, также задействован вертолет. Инструкторы турбазы «Высотник» обследовали береговую линию от места падения до водопада Текелю, но так и не получили результатов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Алтай.

Утром 17 июня спасатели вновь вылетели на поиски пропавшей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что петербургский поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» в период с 1 января по 25 мая получил 222 заявки на поиск несовершеннолетних.