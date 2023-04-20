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В Пулково самолет не смог взлететь из-за течи топлива

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© Фото: Baltphoto

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В Пулково пассажиры, которые должны были вылететь в Нарьян-Мар, задержались в Петербурге. Причиной задержки стала течь авиатоплива из самолета авиакомпании RusLine.

В четверг, 20 апреля, утром в аэропорту Пулково на посадочной полосе разлилось авиатопливо из самолета Bombardier CRJ-100ER (RA-67146), следовавшего в Нарьян-Мар. Вылет должен был состояться в 07:20, на борту находились 21 человек, включая экипаж. Об этом сообщает телеканал 78.

Отметим, что, согласно предварительным данным, во время выруливания воздушное судно остановилось из-за возможной течи топлива. На место происшествия направились спасательные службы. Пассажиров вернули в аэропорт.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что 17 апреля вечером самолет, вылетевший из Тобольска, вынужденно вернулся в аэропорт из-за инцидента с птицами. Известно, что во время произошедшего на борту находились 73 пассажира.

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