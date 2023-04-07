Петербуржцы в водоеме у Атаманского моста нашли труп мужчины в черных кроссовках

В Центральном районе Санкт-Петербурга прохожие заметили человеческое тело в водоеме и обратились в полицию. Правоохранители выловили из воды труп неизвестного мужчины с гнилостными изменениями.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в четверг, 6 апреля, в полицию поступила информация о том, что у Атаманского моста в водоеме находится тело человека.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили труп неизвестного с гнилостными изменениями. Мужчине на вид 25-30 лет, он был одет в синие джинсы, темные трусы и черные кроссовки.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга полицейские обнаружили два трупа в коммунальной квартире, в которой произошел пожар. Трупы направлены в морг для установления причины смерти.