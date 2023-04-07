Полицейские устанавливают причины гибели двух женщин, обнаруженных после пожара в коммуналке на Косыгина

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга полицейские обнаружили два трупа в коммунальной квартире, в которой произошел пожар. Трупы направлены в морг для установления причины смерти.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в четверг, 6 апреля, в полицию поступило сообщение о том, что в доме по проспекту Косыгина вспыхнул пожар в коммунальной квартире.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружил два трупа. Одна погибшая находилась в ванной комнате, а другая — в одной из комнат коммуналки.

Трупы направлены в морг для установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга в коммунальной квартире днем вспыхнул пожар, в котором погибли два человека. Еще двоим потребовалась помощь врачей.