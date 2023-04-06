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На проспекте Косыгина в пожаре в коммуналке погибли два человека и еще двоим пострадавшим потребовалась помощь врачей

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© Фото: Baltphoto

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В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга в коммунальной квартире днем вспыхнул пожар, в котором погибли два человека. Еще двоим потребовалась помощь врачей.

В четверг, 6 апреля, в 11:36 поступила информация о том, что в доме по проспекту Косыгина вспыхнул пожар в коммунальной квартире. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Спасателям удалось ликвидировать пожар за 21 минуту. Однако в инциденте погибли два человека и еще двоим потребовалась помощь медиков.

С огнем боролись 17 сотрудников экстренной службы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Приморском районе после пожара на складе с баллонами пострадал один человек. Мужчину направили в больницу для оказания помощи. В ходе тушения крупного пожара в здании склада на Макулатурном проезде, 5, корпус 3 специалисты нашли одного пострадавшего и сразу передали его врачам.

 

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