Один мужчина пострадал после крупного пожара на складе с баллонами в Приморском районе

В Приморском районе после пожара на складе с баллонами пострадал один человек. Мужчину направили в больницу для оказания помощи.

В ходе тушения крупного пожара в здании склада на Макулатурном проезде, 5, корпус 3 специалисты нашли одного пострадавшего и сразу передали его врачам. Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, госпитализировали мужчину, о его состоянии пока ничего не известно.

Напомним, что возгорание произошло 4 апреля около 12 часов дня в здании склада, а уже в 12:08 был подан дополнительный номер 1 БИС. Локализовать пожар на площади 5х10 метров удалось только в 12:39, открытое горение устранили при этом около часа дня.

На месте работали четыре единицы техники от МЧС и 20 человек личного состава. Существовала угроза взрыва.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в результате пожара в коммунальной квартире на 1-ом Муринском проспекте эвакуировали 25 человек, а одного гражданина отправили к медикам.