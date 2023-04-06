Петербуржца избили после того, как он пожаловался соседям на шум в позднее время

В Красносельском районе Петербурга мужчина устал от шума в соседней квартире и решил попросить их вести себя потише. Однако сосед не оценил такую просьбу, поэтому пустил в ход кулаки.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в среду, 5 апреля, в полицию поступила информация о том, что утром из квартиры по улице Летчика Лихолетова был госпитализирован петербуржцев.

Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что накануне около десяти часов вечера пострадавший отправился к шумным соседям. Однако домой уже вернулся со следами побоев на лице. На следующий день правоохранители задержали подозреваемого в избиении.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Ленинградской области в городе Сосновый бор женщина обнаружила труп своего брата. Полицейские обнаружили на теле погибшего множественные ссадины и гематомы. Возбуждено уголовное дело.