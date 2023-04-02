В Ленобласти женщина обнаружила избитый труп своего брата

В Ленинградской области в городе Сосновый бор женщина обнаружила труп своего брата. Полицейские обнаружили на теле погибшего множественные ссадины и гематомы. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в пятницу, 31 марта, в полицию поступило сообщение от 32-летней женщины о том, что в городе Сосновый Бор она обнаружила труп своего брата.

Прибывшие на место произошедшего сотрудники правоохранительных органов нашли труп 39-летнего мужчины с множественными кровоподтеками, ссадинами и гематомами.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Приозерском районе Ленинградской области уголовник из-за конфликта на фоне неприязни ударил ножом в грудь уроженца Ярославской области. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело.