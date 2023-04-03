В Санкт-Петербурге правоохранители примерно спустя час после объявления в розыск задержали подозреваемую в подрыве кафе в Василеостровском районе. В инциденте пострадали свыше 30 человек, а один погиб.

В понедельник, 3 апреля, правоохранителям удалось задержать подозреваемую в подрыве кафе на Университетской набережной. В результате произошедшего погиб военный корреспондент Владлен Татарский, также пострадали свыше 30 человек, включая ребенка. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Отметим, что задержанная подозревается в убийстве Владлена Татарского, пронесся на встречу с ним взрывное устройство. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство общеопасными способами).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Санкт-Петербурге приняли решение передать уголовное дело, возбужденное после взрыва в кафе в Василеостровском районе, в центральный аппарат СК РФ. Подозреваемую в совершении преступления объявили в розыск.