Следователи объявили в розыск подозреваемую во взрыве на Университетской набережной

В Санкт-Петербурге приняли решение передать уголовное дело, возбужденное после взрыва в кафе в Василеостровском районе, в центральный аппарат СК РФ. Подозреваемую в совершении преступления объявили в розыск.

В понедельник, 3 марта, уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство общеопасным способом) было передано в Главное следственное управление ведомства. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Согласно предварительным данным, 2 апреля в кафе на Университетской набережной взорвалось неизвестное устройство. В результате произошедшего 32 человека оказались ранены, а военный корреспондент Владлен Татарский погиб от полученных ран.

Подозреваемую в совершении преступления объявили в розыск. Ход расследования поставлен на контроль главой ведомства.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, в результате взрыва, который произошел в одном из кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, число пострадавших увеличилось до 32 человек. Среди них оказался и подросток.