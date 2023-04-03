В Минздраве рассказали, что количество жертв при взрыве на Университетской набережной выросло до 32

В результате взрыва, который произошел в одном из кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, число пострадавших увеличилось до 32 человек. Среди них оказался и подросток.

Трагедия произошла в воскресенье, 2 апреля, и унесла жизнь военного корреспондента Владлена Татарского. Число жертв, согласно последним данным, выросло до 32, 10 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения РФ.

Напомним, что представители Следственного комитета возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 (убийство общеопасным способом) в связи с произошедшим.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что правоохранительные органы Пушкинского района поймали неоднократно судимую женщину, которая в очередной раз заявила о минировании объектов. Злоумышленницу поместили в СПСЗЛ.