Знакомые задушившей троих детей матери рассказали подробности о ее поведении

В Екатеринбурге местная жительница собственноручно задушила своих троих детей. Выяснилось, что за день до трагедии она разослала родственникам СМС о том, что в нее вселились бесы.

В понедельник, 26 декабря, жительница Екатеринбурга убила свою пятимесячную дочь и двух сыновей 10 и 15 лет. Знакомые родственников рассказали, что днем ранее она заявила родственникам через СМС-сообщения, что в нее вселились бесы. Об этом сообщает Патрульный Петербурга.

Нечто похожее свои родственникам рассказал и муж подозреваемой. Он уверял, что чувствует в себе нечисть. Тем временем жена его успокаивала тем, что они только недавно начали верить в божественные силы.

В определенный момент женщина выгнала мужа и оборвала с ним все связи. После этого из квартиры подозреваемой послышался грохот и крики. Однако соседи не обратили на это внимание. Кроме того, выяснилось, что женщина воспитывалась в семье настоятельницы монастыря, а ее муж был начальником уголовного розыска в Челябинске.