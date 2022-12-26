В Екатеринбурге мать троих детей собственноручно задушила их

В Екатеринбурге трое детей погибли от рук матери. Женщина заявила, что в них вселились бесы. По предварительной информации, она была не одна на месте преступления.

В понедельник, 26 декабря, в Екатеринбурге произошло убийство троих детей. Их задушила собственная мать. Об этом сообщает Neva.Today.

На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, младшему ребенку было пять месяцев, другие постарше – 10 и 15 лет.

По словам соседки, подозреваемая заявляла, что в ее детей вселились бесы. Якобы она лежала на телах убитых детей, когда зашли криминалисты. Кроме того, из квартиры сперва была выведена девушка, а затем и парень. Из чего можно сделать вывод, что она была не одна. Другой информации больше не поступало.

Делом занимается СК по Свердловской области. На месте работают сотрудники полиции.